Einsatz in Apolda

Discounter in Thüringen völlig ausgebrannt

18.01.2021, 12:12 Uhr | dpa

Feuerwehrleute versuchen ein Feuer in einem Discounter zu löschen: Der Supermarkt brannte am Sonntag aus. (Quelle: Johannes Krey/dpa)

Ein Feuer hat einen Supermarkt in Apolda zerstört. Den Einsatzkräften schlugen meterhohe Flammen entgegen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro.

Ein Discounter in Apolda (Landkreis Weimarer Land) ist am Sonntagabend ausgebrannt. Schon beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte hohe Flammen in den Himmel steigen, wie die Polizei mitteilte.

Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 300.000 Euro. Es gab keine Verletzten.