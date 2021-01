Schweres Unglück in Georgia

Mindestens sechs Tote bei Chemieunfall in US-Fabrik

28.01.2021, 23:29 Uhr | AFP

In einer Geflügelfabrik im US-Bundesstaat Georgia ist flüssiger Stickstoff ausgelaufen. Fünf Menschen starben noch am Unfallort, eine weitere Person im Krankenhaus.

Bei einem schweren Unglück in einer Geflügelfabrik im US-Bundesstaat Georgia sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei der Stadt Gainesville am Donnerstag mitteilte, trat in der Anlage aus zunächst unbekannter Ursache flüssiger Stickstoff aus. Fünf Menschen starben am Unglücksort, ein sechster im Krankenhaus. Neun weitere Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer, wie ein Gesundheitsvertreter sagte.

Die Polizei betonte, entgegen anderslautender Berichte habe sich keine Explosion ereignet. Wegen des Unfalls durften Schüler in der Gegend vorübergehend nicht ihre Schulen verlassen. Gainesville befindet sich rund 80 Kilometer nordöstlich der Großstadt Atlanta.

Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Er wird unter anderem in der Lebensmittelindustrie zum Schockfrosten eingesetzt.