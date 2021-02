Expertin warnt: "Es wird Tiefkühltemperaturen geben"

Wetter-Kolumne im Video

Der Wintereinbruch hat den Norden und Osten der Republik fest im Griff. Ab Montag müssen auch weitere Regionen mit eisigen Wetterverhältnissen rechnen – zweistellige Minusgrade drohen.

Noch teilt das seltene Wetterphänomen des Polarwirbelsplits Deutschland in zwei Teile. Während im Norden Schneefälle und Eisregen vorherrschen, ist es in Süddeutschland deutlich wärmer. Ab Wochenbeginn drohen aber auch im Süden deutlich eisigere Temperaturen und winterliche Straßenverhältnisse. Zweistellige Minusgrade werden keine Seltenheit. Wie genau das Wetter in Ihrer Region wird, sehen Sie oben im Video oder hier.

