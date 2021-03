Brandursache unklar

Bangladesch: Feuer in Corona-Intensivstation – drei Tote

17.03.2021, 17:52 Uhr | dpa

Auf einer Corona-Station in einem Krankenhaus in Bangladesch ist ein Feuer ausgebrochen. Drei künstlich beatmete Patienten konnten nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Bei einem Brand auf einer Corona-Intensivstation in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind drei Menschen gestorben. Die künstlich beatmeten Patienten starben, als sie mit elf weiteren und ebenfalls an Beatmungsgeräten versorgten Patienten in eine andere Abteilung des Krankenhauses verlegt worden sind, wie Krankenhaus-Chef Nazmul Haq am Mittwoch mitteilte.



Die Toten seien zwischen 48 und 70 Jahre alt gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Corona-Intensivstation des Krankenhauses wurde so stark beschädigt, dass sie von Behörden auf unbestimmte Zeit geschlossen worden ist.

In der Hauptstadt des südasiatischen Landes gab es schon im vergangenen Jahr einen Krankenhausbrand, bei dem drei Corona-Patienten und zwei weitere Menschen gestorben sind. Bangladesch ist eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Bislang gibt es mehr als 562.000 bekannte Coronafälle und 8.608 Tote in Zusammenhang mit dem Virus.