Unfall bei Euskirchen

Auto und Krankentransporter kollidieren – ein Toter

23.04.2021, 14:44 Uhr | dpa, lw

Unfall in NRW: Ein Mann starb nach einer Kollision. (Quelle: Sebastian Klemm/dpa)

Tragischer Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen: Ein Pkw kollidierte mit einem Krankenwagen. Eine Person kostete das Unglück das Leben.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Krankentransporter und einem Wagen in Euskirchen ist der 77-jährige Autofahrer am Freitag gestorben. Fahrer und Beifahrer des Krankentransporters wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Patient habe sich nicht in dem Wagen befunden.



Nach ersten Ermittlungen hatte der Autofahrer ein anderes Fahrzeug überholt und war dabei frontal mit dem entgegenkommenden Krankentransporter kollidiert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße 56 zwischen Kuchenheim und Rheinbach war bis zum Nachmittag gesperrt.