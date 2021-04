Bergunfall in Oberbayern

66-Jähriger stürzt Hang hinunter und stirbt

26.04.2021, 11:13 Uhr | AFP

Gebirge in Oberbayern: In der Gemeinde Oberaudorf kehrte ein 66-Jähriger nicht mehr lebend von einer Gipfelwanderung zurück. (Quelle: Martin Siepmann/imago images)

In der bayerischen Gemeinde Oberaudorf ist ein Mann in den Bergen einen steilen Hang hinuntergefallen. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Durch welche Ursache er in die Tiefe stürzte, ist derzeit noch unklar.

Bei einem Bergunfall ist am Wildbarren in Oberbayern ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntagnachmittag bei Oberaudorf mit Frau und Sohn auf dem Rückweg vom Gipfel des 1.448 Meter hohen Bergs, als er aus ungeklärter Ursache einen steilen Hang rund 80 Meter tief hinunter stürzte, wie die Polizei in Rosenheim am Abend mitteilte. Beim Sturz überschlug er sich demnach mehrfach und prallte schließlich gegen einen Baum.

Der Sohn des Manns stieg zu ihm hinab und setzte einen Notruf ab. Die Bergwacht und ein per Rettungshubschrauber herbeigeflogener Notarzt konnten dem Verunglückten jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei in Rosenheim leitete Ermittlungen zum Unfallhergang ein.