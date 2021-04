Long Covid-Patienten im Video: "Es ist ein unheimliches Gefühl"

Langzeitfolgen durch eine Covid-19-Erkrankung rücken zunehmend in den Fokus der Wissenschaft. Essener Neurologen sprechen von auffälligen Beschwerden im Bereich des Nervensystems.

Dass es nach ihrer Covid-19-Erkrankung so lange dauern würde, wieder auf die Beine zu kommen, hätten Swantje Klopfer und Martin Stasch nicht gedacht. "Es ist ein unheimliches Gefühl", sagt Klopfer. Die beiden nehmen an einer Studie der Uniklinik Essen teil, in der die neurologischen Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung untersucht werden.