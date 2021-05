Richtung 30-Grad-Marke

Animation zeigt: Endlich wird es warm und sonnig

08.05.2021, 18:08 Uhr

Endlich Sonne satt: In diesen Regionen Deutschlands wird es am Wochenende richtig sommerlich. (Quelle: t-online)

Nach einem nassen und wechselhaften Start in den Mai können sich viele Regionen Deutschlands nun auf reichlich Sonne freuen. Tropische Luft und sommerliche Temperaturen geben einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Noch an diesem Wochenende erwartet uns ein kräftiger Temperaturanstieg. Ein Tiefdruckgebiet von den Britischen Inseln bringt tropische Luft aus Nordafrika in die Bundesrepublik und sorgt für angenehmes Wetter. Am Sonntag werden Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad erwartet. Die Wetteranimation von t-online zeigt, wie genau das Wetter in Ihrer Region wird.

Sehen Sie oben im Video oder hier, wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickelt und wo Sie trotz sommerlicher Temperaturen noch mit Schauern und Gewittern rechnen sollten.