Skurrile Szene geht viral

TV-Panne mitten im Wetterbericht – Moderatorin reagiert spontan

Eine TV-Meteorologin in den USA musste plötzlich improvisieren, als die Technik verrückt spielte. Die Moderatorin machte das Beste aus der skurrilen Szenerie – und sorgt für einen herrlich witzigen Moment.



Eine TV-Panne beim US-Sender Fox 9 in Minneapolis hat für Erheiterung gesorgt. Mitten in der Wettervorhersage von Jennifer McDermed versagte die Greenscreen-Technik im Studio – mit skurrilen visuellen Folgen. Doch statt in Panik auszubrechen, improvisierte die 29-Jährige und machte das Beste aus der schrägen Situation. Für den Moment und Rest der Sendung konnte die Meteorologin kaum an sich halten.

Den viralen Fernsehmoment und wie die Wettermoderatorin spontan reagierte, sehen Sie direkt hier oder oben im Video.