Im Video: Urlaubsziele im Test

Was in beliebten Urlaubsregionen jetzt zu beachten ist

Ostsee versus Albanien: Wo sparen Urlauber am meisten?

Impffortschritt und erste Lockerungen wecken bei vielen die Urlaubslust. Doch wohin fahren oder fliegen? RTL-Reporter haben sich die Angebote an der Ostsee und in Albanien genauer angesehen. (Quelle: RTL)

