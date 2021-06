Neue Studie

Moderna und Biontech schützen wohl jahrelang vor Corona

29.06.2021, 12:56 Uhr | lw, t-online

Ist eine Auffrischimpfung bei den Vakzinen von Moderna und Biontech nötig? Eine neue Studie zeigt, dass die Immunisierung durch die Impfstoffe lange anhalten könnte.

Wie lange schützen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna vor dem Coronavirus? Einer wissenschaftlichen Studie aus dem "Nature"-Magazin zufolge sollen die Vakzine eine jahrelang anhaltende Immunreaktion im Körper auslösen. Das würde bedeuten, dass die meisten Menschen, die durch die Impfstoffe immunisiert wurden, womöglich keine Auffrischimpfung benötigen, sofern sich keine neuen Varianten entwickeln. Garantieren können die Wissenschaftler das allerdings noch nicht.

"Es ist ein gutes Zeichen dafür, wie dauerhaft unsere Immunität nach diesem Impfstoff ist", sagte Studienleiter Ali Ellebedy, Immunologe an der Washington University in St. Louis, der "New York Times" zu den Ergebnissen. Das Vakzin von Johnson & Johnson sei bei der Studie nicht berücksichtigt worden, doch er gehe davon aus, dass die Immunantwort weniger dauerhaft sei als die der mRNA-Impfstoffe.

Der Studie zufolge nehmen die Forscher an, dass Menschen, die infiziert und später geimpft wurden, möglicherweise ein Leben lang Immunzellen gegen das Coronavirus produzieren werden. Es sei jedoch unklar, ob eine Impfung allein eine ähnlich lang anhaltende Wirkung haben könnte.