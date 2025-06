Krieg in der Ukraine

Lesedauer: 2 Min.

Russische Suchoi Su-34 Jagdbomber parken vor einer Militärübung auf einem Flugplatz in der südrussischen Region Krasnodar. (Quelle: Vitaliy Timkiv/AP/dpa/dpa-bilder)

Russland greift die Ukraine immer wieder aus der Luft an – und setzt dabei auch auf sein Übergewicht an Flugzeugen. Doch diese nimmt Kiew nun vermehrt ins Visier, wenn sie am Boden sind.