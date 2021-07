Wetterkolumne im Video

Hier drohen Sonntag Hagel und Sturmböen

Zunächst bleibt die Wetterlage in weiten Teilen Deutschlands äußerst freundlich. Dazu wird es warm. Doch im Westen scheint sich bereits die nächste Unwetterfront anzubahnen.

Zum Ende der Woche wird es für die meisten in Deutschland noch einmal freundlich und warm. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Doch bald darauf bahnt sich im Westen wieder eine ungemütliche Wetterfront an. Zum Wochenende warnt t-online-Wetterexpertin Michaela Koschak deshalb in bestimmten Regionen vor neuen starken Regenfällen, Hagel und Sturmböen.

Wo es bald wieder kracht und schüttet und wie genau das Wetter bei Ihnen wird, erfahren Sie im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.