Wetterkarte zeigt

Im Video: Das blüht Südeuropa jetzt – "Hundstage" fallen in Deutschland aus

Während die Menschen in Südeuropa bei fast 50 Grad schwitzen, erleben wir in Deutschland kühle Tage und reichlich Regen. Das bleibt auch zum Wochenstart so, es drohen erneut kräftige Gewitter. (Quelle: t-online)

Während die Menschen in Südeuropa bei fast 50 Grad schwitzen, erleben wir in Deutschland das komplette Kontrastprogramm. Hier drohen jetzt lokal erneut Unwetter.



Eigentlich befinden wir uns derzeit mitten in den "Hundstagen", die laut einer häufig zutreffenden Bauernregel die heißesten Tage des Jahres sind. In diesem Jahr zeigen die Wetterkarten aber etwas anderes. Zum Start in den August kommt aus dem Westen ein neues Tiefdruckgebiet mit kräftigen Niederschlägen nach Deutschland. Ganz anders sieht es vielerorts in Europa aus.

Welche Regionen von den neuen Unwettern betroffen sind, wo besonders viel Regen fällt und wie ungewöhnlich unser aktuelles Wetter auch im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern eigentlich ist, zeigen die Wetterkarten anhand der Erklärungen von Expertin Michaela Koschak im Video oben oder direkt hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.