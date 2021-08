Neuinfektionen steigen

RKI registriert zehn Kreise mit Inzidenz über 50

07.08.2021, 04:09 Uhr | AFP

In einem Labor werden Proben für einen Corona-Test vorbereitet (Archivbild). Der Inzidenzwert stiegt weiterhin an. (Quelle: imago images)

Die neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts zeigen, dass in Deutschland die Zahl der Landkreise mit einem Inzidenzwert von über 50 liegen bereits zweistellig ist. Bundesweit ist die Inzidenz weiter gestiegen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 21,2. Wie das Robert Koch-Institut am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 3206 Neuinfektionen sowie 24 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 16,9 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Der Wert steigt seit Wochen in Deutschland wieder kontinuierlich an und überschritt an diesem Freitag erstmals seit dem Frühjahr wieder die Marke von 20. Am kommenden Dienstag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Bundesländer über die Corona-Lage beraten.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie wuchs nach den jüngsten Angaben des RKI auf 3.787.639. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg auf 91.778. Die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen gab das RKI mit rund 3.664.100 an.