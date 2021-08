Inzidenz bleibt hoch

RKI meldet mehr als 10.000 Coronafälle

28.08.2021, 04:52 Uhr | dpa

Eine Frau mit einer Mund-Nasen-Maske geht an einem Schild am Eingang des Rathauses in Hamburg vorbei. (Archivbild). Noch immer wird das Tragen von Masken empfohlen (Quelle: Hanno Bode/imago images)