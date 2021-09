Beim Wandern auf Schnee ausgerutscht

Deutscher stirbt in den Salzburger Alpen

10.09.2021, 00:09 Uhr | dpa

Der Kitzsteinhorn Gletscher (Symbolbild): In Österreich ist ein Deutscher beim Wandern tödlich verunglückt. (Quelle: imago images)

Ein 64-Jährige Bergsteiger ist auf einem schneebedeckten Weg in den Salzburger Bergen ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Als der Notarzt den Verunglückten erreichte, konnte er nur noch den Tod feststellen.

Ein Bergsteiger aus München ist bei einem Absturz in den Salzburger Bergen ums Leben gekommen. Laut der österreichischen Polizei passierte der Unfall am Donnerstag auf einem schneebedeckten Weg auf einer Höhe von 2.700 Metern im Gebiet von Kaprun.



Der 64-Jährige Alpinist war gemeinsam mit einem 58-Jährigen Mann aus Bayern unterwegs. Dabei sei er vorausgegangen, ausgerutscht und 100 Meter in die Tiefe gestürzt, hieß es von der Polizei.

Als ein Notarzt den Verunglückten in dem steilen, felsigen Gelände mit einem Helikopter erreichte, konnte er nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen. Der Mann sei zwar gut ausgerüstet gewesen, doch habe er zum Unfallzeitpunkt seine Steigeisen nicht an die Schuhen geschnallt, so die Polizei.