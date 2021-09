Bewohner evakuiert

Sprengstofftransporter auf Bundesstraße umgekippt

21.09.2021, 10:20 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist auf einer Bundesstraße umgekippt. Das Prekäre: Der Wagen ist mit Sprengstoff beladen. Nun müssen Anwohner in der Nähe vorsorglich evakuiert werden.

Auf der Bundesstraße 180 bei Gersdorf (Landkreis Zwickau in Sachsen) ist am Dienstag ein mit vier Tonnen Industriesprengstoff beladener Lkw umgekippt. Auch wenn der Sprengstoff sicher verpackt sei, müssten die Bewohner einer angrenzenden Siedlung evakuiert werden, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen seien rund 120 Menschen. Sie würden mit Bussen in eine Turnhalle in der Nähe gebracht.

Nach der Evakuierung solle der Lkw mit einem Autokran wieder aufgerichtet werden. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten sei die Bundesstraße 180 im Bereich Gersdorf voll gesperrt.