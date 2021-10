Unglück in Russland

Vier Kinder sterben bei Wohnhausbrand

30.10.2021, 13:42 Uhr | dpa

Wohnhausbrand in Russland (Archivbild): In dem Land geraten unter anderem wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen immer wieder Häuser in Brand. (Quelle: Alexander Sayganov/imago images)