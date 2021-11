Einsatz auf der A7

Nach Bombensprengung: Polizeiautos krachen ineinander

12.11.2021, 08:53 Uhr | dpa

Tragischer Unfall am Donnerstagabend auf der A7 in Petersberg bei Fulda: Im Bereich der Auf- und Abfahrt "Fulda-Mitte" wurden zwei Streifenwagen in einen Crash verwickelt. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. (Quelle: Osthessen News)

In Petersberg mussten zwei Weltkriegsbomben entschärft werden. Probleme gab es erst nach dem Einsatz. Bei der Freigabe der Autobahn prallten Einsatzkräfte aufeinander.

Nach einer Bombenentschärfung in Petersberg im Landkreis Fulda sind gleich zwei Polizeiautos in eine Absperrung auf der A7 gekracht. Bei der Streckensicherung zur Aufhebung der Vollsperrung auf der Autobahn sei am Donnerstag zunächst ein Polizeiauto in eine unbeleuchtete Absperrschranke gefahren, teilte die Polizei mit. Die Insassen stiegen aus, um die Unfallstelle abzusichern.



Dann sei ein weiteres Polizeiauto auf das stehende Auto geprallt. Dadurch wurde das vordere Auto laut Einsatzbericht nach vorne geschoben und der außerhalb stehende Fahrer von einer Absperrschranke getroffen und leicht verletzt.

Am Donnerstag waren in Petersberg zwei jeweils 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbomben entschärft worden. Während die erste Bombe unschädlich gemacht werden konnte, musste die zweite in einem Steinbruch gesprengt werden. 350 Menschen mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen, auch die A7 wurde vollgesperrt.