Zeitraffer zeigt erschreckenden Corona-Trend

In nur vier Wochen

Zeitraffer-Video zeigt erschreckenden Corona-Trend

Corona-Risikoradar: Die Animation zeigt, in welchen Regionen die Inzidenzen mit rasantem Tempo steigen und sogar die 1.000er-Marke deutlich überschreiten. (Quelle: t-online)

Immer mehr Bundesländer führen flächendeckend 2G ein, die Ampelkoalitionäre beraten über weitere Maßnahmen. Ein Blick in die deutschen Landkreise macht deutlich, warum.

Der kommende Corona-Winter wird deutlich härter, als es viele noch im Sommer befürchtet hatten. Das machen die täglichen Zahlen zu Neuinfektionen und Auslastung der Intensivstationen mittlerweile mehr als deutlich. Immer mehr Bundesländer setzen auf flächendeckende 2G-Regelungen.

Warum härtere Maßnahmen nötig werden, zeigt ein Blick in die deutschen Landkreise. Innerhalb von wenigen Wochen sind die Inzidenzen in zahlreichen Regionen geradezu explodiert, immer mehr Kreise knacken sogar die 1.000er-Marke. In einigen Bundesländern setzt sich der Negativtrend der vergangenen Wochen fort.

In welchen Regionen immer mehr Kreise eine Inzidenz von mehr als 1.000 erreichen und wo sich die Lage in den vergangenen Wochen rasant verschlechtert hat, erfahren Sie in unserer Video-Animation direkt hier oder oben im Artikel.