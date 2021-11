Wetteranimation zeigt betroffene Regionen

Deutschlandweiter Wintereinbruch: Hier fällt bald Schnee

Wintereinbruch zum Adventswochenende: Nicht nur im Alpenraum fällt in dieser Woche Schnee. (Quelle: t-online)

Das trübe Herbstwetter wird passend zum ersten Advent vom Winter abgelöst. Doch während in vielen Teilen des Landes bald Schnee fällt, erwartet eine Region milde Temperaturen.

In diesen Regionen kündigt sich besonders viel Schnee an

Es wird winterlich in Deutschland: Auf das graue "Schmuddelwetter" zu Wochenbeginn folgt in wenigen Tagen ein kaltes Adventswochenende – inklusive Schnee. Die t-online-Wetteranimation zeigt Ihnen, in welchen Regionen es diese Woche richtig weiß wird.

