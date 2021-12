Corona-Proteste in zahlreichen Städten

Im Video: Festnahme von Weihnachtsmann sorgt für Wirbel

Aufmärsche in vielen Städten Deutschlands: Bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen spielten sich am Wochenende und am Montagabend brisante Szenen ab. (Quelle: t-online)

Tausende Menschen haben sich Montagabend in zahlreichen deutschen Städten an Protesten gegen Corona-Maßnahmen beteiligt. Dabei kam es erneut zu gewaltsamen Szenen. (Quelle: t-online)

Tausende Menschen haben sich Montagabend in zahlreichen deutschen Städten an Protesten gegen Corona-Maßnahmen beteiligt. Dabei kam es erneut zu gewaltsamen Szenen.

Nach mehreren teils angemeldeten, teils unangemeldeten Protesten am Wochenende haben sich auch am Montagabend wieder Tausende Menschen auf den Straßen versammelt – sowohl in Thüringen als auch in Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg.



Dabei kam es erneut zu Gewalt und zahlreichen Verstößen gegen die Maskenpflicht, wie Videoaufnahmen zeigen. In Stralsund sorgte die Festnahme eines kostümierten Mannes für Wirbel. Unter Politikern, Polizei und Verfassungsschützern steigt die Sorge vor einer Radikalisierung der Demonstrierenden.

Den Polizeieinsatz gegen den kostümierten Mann in Stralsund und welche Szenen sich sonst in deutschen Städten abspielten, sehen Sie hier oder oben im Video.