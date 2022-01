In Quarantäne begeben

US-Verteidigungsminister Austin hat Corona

03.01.2022, 02:19 Uhr | t-online, wan, dpa

Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin ist nach eigenen Angaben an Corona erkrankt. Er habe milde Symptome und habe seine Mitarbeiter informiert.

Verteidigungsminister Lloyd Austin ist positiv auf Corona getestet worden und weist laut einer am Sonntag vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Erklärung "milde" Symptome auf.

"Ich habe mein Führungsteam sowie den Präsidenten über mein positives Testergebnis informiert. Meine Mitarbeiter haben damit begonnen, alle Personen zu ermitteln und zu testen, mit denen ich in der letzten Woche in Kontakt gekommen bin", sagte Austin in einer Mitteilung auf Twitter.



Austin sagte, er habe sich zuletzt am 21. Dezember mit Präsident Joe Biden getroffen und sei am Donnerstag im Pentagon gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei er negativ getestet worden. Der 69-Jährige wolle sich für die nächsten fünf Tage in Quarantäne begeben.

Austin hat bereits die vollständige Corona-Impfung und einen Booster erhalten. Dank der Impfung verlaufe die Infektion mit milden Symptomen, erklärte er. "Und ich bin dankbar dafür", sagte Austin. Die Corona-Impfung ist für das US-Militär eine Pflichtimpfung.