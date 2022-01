Auch Deutsche können mitspielen

522 Millionen Dollar im US-Jackpot

03.01.2022, 12:12 Uhr | t-online

Powerball-Lose: Die Gewinnsummen liegen bei der US-Lotterie deutlich höher als in Deutschland, Rekord waren fast 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

In der staatlichen US-Lotterie Powerball werden regelmäßig Hunderte Millionen US-Dollar verlost. Auch Lotto-Spieler aus Deutschland können an den Verlosungen teilnehmen – theoretisch.

Der Powerball-Jackpot ist mit 522 Millionen US-Dollar (rund 460 Millionen Euro) prall gefüllt. Vor der Ziehung in der Nacht zu Dienstag könnte der Preis durch den Verkauf weiterer Tickets sogar noch ansteigen.

Beim Glücksspiel der staatlichen US-Lotterie müssen aus 69 Ziffern fünf richtige getippt werden, dazu kommt eine Zusatzzahl. Zuletzt hatte im Oktober 2021 ein Gewinner aus Kalifornien rund 700 Millionen US-Dollar eingestrichen (abzüglich Steuern).

Teilnahme nicht nur für US-Bürger möglich

Grundsätzlich dürfen auch deutsche Staatsbürger an der Lotterie teilnehmen. Die Scheine werden allerdings nur in Geschäften in den USA sowie auf Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln angeboten.

Von Drittanbietern, die eine Teilnahme über das Internet bewerben, ist abzuraten. Auf ihrer Webseite erklärt die staatliche US-Lotterie, dass nur die Lose der hauseigenen Verkaufsstellen die volle Gültigkeit besitzen.

Der sicherste Weg für eine Teilnahme wäre also eine Reise in die USA, um den Schein dort selbst auszufüllen. Bis zur Ziehung bleiben allerdings weniger als 24 Stunden. Zudem sind die Chancen auf den Hauptgewinn mit 1 zu 292 Millionen denkbar gering.