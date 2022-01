Auf der A5

Alkoholisierter Lkw-Fahrer durch drei Autofahrer gestoppt

08.01.2022, 02:09 Uhr | dpa

Beherzt eingegriffen haben drei Autofahrer am Freitagabend auf der A5. Sie stoppten einen Lkw, an dessen Steuer ein offenbar betrunkener Fahrer saß – und riefen die Polizei.

Drei Autofahrer haben am Freitagabend einen alkoholisierten Lkw-Fahrer auf der Autobahn 5 bei Alsfeld in Hessen an der Weiterfahrt gehindert. Der 43-jährige Lkw-Fahrer fiel den Verkehrsteilnehmern nach Angaben der Polizei auf, als er plötzlich Schlangenlinien fuhr und dabei gegen Schutzplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn stieß. Einer der drei Autofahrer verständigte sofort die Polizei.

Die beiden vor dem Lkw fahrenden Autos verlangsamten das Tempo und zwangen den Trucker so zum Anhalten auf dem Seitenstreifen. Die Autofahrer stoppten ebenfalls und sprachen den Lkw-Fahrer an. Als sie merkten, dass dieser alkoholisiert war, hinderten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Weiterfahren. Diese stellte einen Promillewert von 3,25 Promille fest und nahm den 43-Jährigen mit auf die Dienststelle.