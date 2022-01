Unglück in argentinisch-chilenischem Grenzgebiet

Lawine in Patagonien – Deutscher stirbt, Österreicherin verletzt

08.01.2022, 18:08 Uhr | dpa

Lago Argentino in Patagonien: Ein deutscher Bergsteiger ist in dem argentinisch-chilenischen Grenzgebiet tödlich verunglückt (Quelle: VWPics/Marcos Veiga/imago images)

In Patagonien wurden drei Bergsteiger von einer Lawine überrascht. Einem von ihnen gelang es, Hilfe zu holen. 44 Einsatzkräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt, doch für einen Deutschen kam die Hilfe zu spät.

Bei einem Lawinenunglück im argentinisch-chilenischen Grenzgebiet ist ein deutscher Bergsteiger tödlich verunglückt. Eine österreichische Bergsteigerin wurde schwer verletzt, wie die Verwaltung des argentinischen Nationalparks "Los Glaciares" in El Calafate auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht auf Samstag mitteilte.

Zuvor hatte die argentinische Zeitung "La Nación" über die "Tragödie in El Chaltén" berichtet. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die Botschaft in Buenos Aires sei mit dem Fall befasst und stehe mit den örtlichen Behörden in Kontakt.

Drei Bergsteiger von Lawine überrascht

Der Mitteilung des Nationsparks in Patagonien zufolge wurden die insgesamt drei Bergsteiger von der Lawine im Bergmassiv des 3.405 Meter hohen Fitz Roy überrascht, der aufgrund seiner Form und der unberechenbaren Wetterverhältnisse als schwierig gilt. Dem dritten Bergsteiger gelang es demnach, abzusteigen und Hilfe zu holen.

Insgesamt 44 Einsatzkräfte des Nationsparks und der Polizei sowie Freiwillige waren an der Such- und Rettungsaktion beteiligt. Ein Hubschrauber des argentinischen Militärs konnte die Unglücksstelle wegen des schlechten Wetters nicht erreichen.

Die österreichische Bergsteigerin, die mehrere Verletzungen erlitt, wurde in das Krankenhaus des rund 250 Kilometer entfernten Ortes El Chaltén gebracht.