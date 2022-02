Überraschungsfund in Südfrankreich

Ein Kinderzahn stellt Europas Frühgeschichte auf den Kopf

16.02.2022, 08:49 Uhr | loe, t-online

Südfrankreich: Der Fund eines Kinderzahns in einer Höhle ändert das Wissen über die Menschheit in Europa. (Quelle: Euronews)

Nach dem Fund eines Kinderzahns in einer Höhle in Südfrankreich bestätigen Forscher, dass die Ankunft der Homo sapiens in Europa gut zehntausend Jahre früher stattfand, als bisher angenommen. (Quelle: Euronews)

Was uns ein Zahn über Homo sapiens verrät

Forscher haben in Südfrankreich den Kinderzahn eines modernen Menschen zwischen den Überresten eines Neandertalers entdeckt. Der Fund liefert ganz neue Erkenntnisse über unsere Vorfahren.

Neandertaler und moderne Menschen haben in Europa wohl viel länger nebeneinander existiert als bislang bekannt. Das legt ein Fund in einer Höhle in Südfrankreich nahe. Dort haben Forscher neben Überresten eines Neandertalers und seinen Werkzeugen auch den Kinderzahn eines Homo sapiens entdeckt – der älteste Fund seiner Art bislang.



Seit mehr als 30 Jahren untersuchen Archäologen die Mandrin-Grotte an der Rhône. Neue wissenschaftliche Methoden liefern jetzt detaillierte Erkenntnisse, wie die beiden Menschenarten koexistierten – und wie lange. Die Geschichte von einer gewaltsamen Verdrängung unser Vorfahren muss wohl umgeschrieben werden.

Die Mandrin-Grotte dürfte noch weitere spannende Erkenntnisse bereithalten: Die ältesten Fossilschichten lassen darauf schließen, dass die Höhle schon vor 80.000 Jahren von Menschen genutzt wurde.

Was die Forscher herausfanden und was das für die gesamte Menschheitsgeschichte in Europa bedeutet, erfahren Sie hier oder oben im Video.