237.086 Neuinfektionen

RKI: Inzidenzwert weiterhin hoch

12.03.2022, 04:19 Uhr | AFP

Ein Corona-Schnelltest zeigt ein positives Ergebnis (Symbolbild): Deutschland befindet sich offenbar in einer neuen Infektionswelle. (Quelle: Lobeca/Felix Schlikis/imago images)

Noch immer gibt es keine Entwarnung in der Corona-Pandemie. Das RKI meldete am Samstag eine bundesweite Inzidenz von 1.496,0, höher als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen ist kaum verändert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf fast 1.500 gestiegen. Der Wert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen bei 1.496,0. Am Vortag hatte er 1.439,0 betragen, am Samstag vergangener Woche 1.220,8. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 237.086. Am Vortag waren 252.836 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 192.210. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 16.994.744.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 249 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 125.521.