Eislaufbahn am Rockefeller Center wird Rollschuhbahn

16.03.2022, 08:00 Uhr | dpa

Die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York ist weltberühmt. Foto: Benno Schwinghammer/dpa. (Quelle: dpa)

New York (dpa) - Die weltberühmte New Yorker Schlittschuhbahn am Rockefeller Center wird dieses Jahr in den wärmeren Monaten erstmals seit rund 80 Jahren wieder zur Rollschuhbahn.

Ab dem 15. April bis zum 22. Oktober könne auf dem Platz mitten in Manhattan mit Rollschuhen herumgefahren werden, teilten die Betreiber mit. Tickets kosten für Erwachsene 20 Dollar (etwa 18 Euro).

Über die Wintermonate lockt die erstmals zu Weihnachten 1936 aufgebaute Schlittschuh-Anlage traditionell Hunderttausende Besucher an. In den Sommermonaten wurde sie bislang nur 1940 einmal versuchsweise als Rollschuhbahn genutzt. Seitdem gab es dort unter anderem Tennis-Plätze, Tische von Restaurants, Blumen-Shows und Konzerte.