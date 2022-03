In Gütersloh-Friedrichsdorf

Mann von Pferdekutsche eingeklemmt

20.03.2022, 01:07 Uhr | t-online, wan

Ein Kutscher hält die Zügel in der Hand (Symbolbild): Bei einer Ausfahrt in Gütersloh kam es zu einem schweren Unfall.,reins ftv-jn6 (Quelle: imago images)

Eine führerlose Pferdekutsche hat am Freitag zwei Menschen in Gütersloh verletzt. Beide hatten auf der Kutsche gesessen, als bei einer Kontrolle des Zaumzeugs die Pferde plötzlich panisch wurden.

Am Freitagnachmittag waren ein 70-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau mit einer Pferdekutsche in Gütersloh-Friedrichsdorf unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei die Kutsche angehalten, um das Zaumzeug zu kontrollieren. Die Kutsche begann zu rollen, was wiederum das Pferd offenbar in Panik versetzte. Es schaute und rannte mit der Kutsche davon.



Dabei wurde der Mann zwischen ihr und einem Baum eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt. Die Frau konnte noch kurz auf der Kutsche sitzenbleiben, bevor sie herausfiel und sich ebenfalls leicht verletzte. Das Gespann kam nach einigen hundert Metern zum Halt. Ein Tierarzt konnte das Pferd sicher befreien. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.