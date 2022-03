92,314 Corona-Neuinfektionen

Sieben-Tage-Wert laut RKI wieder angestiegen

21.03.2022, 08:46 Uhr | AFP

Das RKI meldet wieder einen Anstieg des Inzidenzwerts. Er wird aktuell mit 1714.2 angegeben, gestern lag er bei 1.708,7. Binnen 24 Stunden wurden 13 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.714,2. Am Samstag hatte er 1.708,7 betragen, vor einer Woche 1.543,0. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Montag bei 92.314. Am Vortag waren 131.792 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 92.378. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 18.772.331.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 126.929.