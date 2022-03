Flugplatz Konstanz

Kleinflugzeug abgestürzt – zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

27.03.2022, 20:23 Uhr | dpa

Kleinflugzeug von Grumman (Symbolbild): Eine ähnliche Maschine ist in Konstanz in ein Waldstück gekracht. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

In Konstanz ist ein Kleinflugzeug abgestürzt und in ein Waldstück gekracht. Beide Insassen wurden lebensgefährlich verletzt. Das Unglück ereignete sich nicht weit von der Startbahn entfernt.

Zwei Menschen haben am Sonntag beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf dem Flugplatz Konstanz lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Laut Polizei stürzte die zweisitzige Maschine vom Typ "Grumman" nach dem Start rund 500 Meter von der Startbahn entfernt in ein Waldstück. Rettungsdienste brachten den 44-jährigen Piloten und eine 50 Jahre alte Co-Pilotin in umliegende Krankenhäuser. Das Flugzeug war den Angaben zufolge nur noch ein Wrack.



Die Absturzursache ist bislang unbekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermitteln.