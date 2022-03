Im bayrischen Schwabach

Auto kracht in Hauswand – Fahrer stirbt

27.03.2022, 22:23 Uhr | dpa, lw

Polizei in Bayern (Symbolbild): Ein Mann ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Quelle: imago images)

Tödlicher Unfall in Bayern: Mit hoher Geschwindigkeit ist ein Mann mit seinem Auto in eine Hauswand gefahren. Die Bewohner erlitten einen Schock – der Fahrer selbst starb.

Ein Autofahrer ist in Schwabach (Bayern) mit seinem Wagen in eine Hauswand gekracht und tödlich verletzt worden. Die Front des Fahrzeugs habe die Mauer des Anwesens im ersten Obergeschoss durchschlagen, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen, die sich dort in der Wohnung aufhielten, seien unverletzt geblieben, hätten aber einen Schock erlitten.



Warum der Wagen am Sonntagabend von der Straße abkam, war noch unklar – ebenso die Höhe des Sachschadens. Der 47 Jahre alte Fahrer sei offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Wagen sei über den Gehsteig, einen Bordstein und eine Mauer in einen Vorgarten geraten und dann über einen Zaun in das Haus geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Er blieb in der Wand stecken. "Unter dem Auto konnte man danach durchlaufen", berichtete der Polizeisprecher. Die Nachrichtenseite "Nordbayern.de" veröffentlichte ein Foto des Unfalls.



Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.