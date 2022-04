Unglück in Zwiesel

Frau putzt Bad mit Chlorreiniger – und löst Explosion aus

13.04.2022, 12:16 Uhr | dpa

Diese Putzaktion hätte böse enden können: Nach dem Einsatz von Chlorreiniger ist ein Gas-Luft-Gemisch in einem bayrischen Badezimmer explodiert. Eine 21-Jährige war zu dem Zeitpunkt in der Wohnung.

Eine Frau hat in Zwiesel (Landkreis Regen) nach dem Putzen mit Chlorreiniger eine Explosion in ihrem Badezimmer ausgelöst. Sie blieb dabei unverletzt und kam mit einem Schrecken davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 21-Jährige hatte sich am Dienstagabend nach dem Putzen ein Bad eingelassen und dazu eine Kerze angezündet. Es bildete sich ein Gas-Luft-Gemisch, das entflammte und explodierte.



Die Druckwelle beschädigte eine Wand, die die Feuerwehr absicherte. Trotzdem konnte die 21-Jährige zunächst nicht in ihre Wohnung zurück. Ein Statiker soll die Sicherheit der Wände prüfen. Der Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei im fünfstelligen Bereich.