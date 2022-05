Aktualisiert am 08.05.2022 - 15:25 Uhr

Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus – ein Toter

In einem Mehrfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen ist eine Wohnung in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte elf Menschen aus den Flammen retten. Für eine Person kam die Hilfe allerdings zu spät.