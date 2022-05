Seattle (dpa) - Microsoft-Gr├╝nder Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er habe milde Symptome und bleibe in Isolation, bis er wieder gesund sei, teilte der 66-J├Ąhrige auf Twitter mit.

"Ich habe Gl├╝ck, geimpft und geboostert zu sein und Zugang zu Testm├Âglichkeiten und gro├čartiger medizinischer Versorgung zu haben", schrieb Gates. Die Gates-Stiftung treffe sich an diesem Tag erstmals in zwei Jahren und er habe Gl├╝ck, ├╝ber die Teams-App online an dem Treffen teilnehmen zu k├Ânnen. "Wir werden weiter mit Partnern arbeiten und alles daf├╝r tun, um sicherzustellen, dass keiner von uns je wieder mit einer Pandemie zu tun haben wird", versprach Gates.