Die Entwicklung der Virusvarianten beleuchtet das Robert Koch-Institut in seinem neuen Wochenbericht. Die Corona-Infektionen sind weiter r├╝ckl├Ąufig, doch Experten sehen andere Infektionszahlen ansteigen.

Die seit Wochen in Deutschland stark dominierende Omikron-Subvariante BA.2 ist nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter vorherrschend, w├Ąhrend ein anderer Subtyp auf sehr niedrigem Niveau zugelegt hat. Der Anteil von BA.2 betrug nach einer Stichprobe von vorletzter Woche gut 97 Prozent, wie im RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend ausgewiesen ist. Der zuvor f├╝r die meisten Ansteckungen verantwortliche Subtyp BA.1 liegt demnach weiter bei unter zwei Prozent.

Die relativ neu aufgekommenen Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 spielen nach den Daten bisher eine untergeordnete Rolle. Dennoch hat der Anteil von BA.5 sich in der vorletzten Woche im Vergleich zu der Woche davor auf 0,6 Prozent verdoppelt. BA.4 wird dagegen unver├Ąndert mit 0,1 Prozent gelistet. In Deutschland wird nur bei einem kleinen Teil positiver Proben das Erbgut komplett untersucht.

"Die aktuell besonders in S├╝dafrika zu einem erneuten Anstieg der Covid-19-Erkrankungen f├╝hrenden Omikron-Linien BA.4 und BA.5 wurden in den letzten Wochen auch zunehmend in Deutschland (hier vor allem BA.5) und anderen europ├Ąischen L├Ąndern nachgewiesen", schreibt das RKI. Aber: Aktuell gehe man nicht davon aus, dass die Verbreitung der Sublinien wieder zu einem starken Anstieg der Fallzahlen f├╝hre.