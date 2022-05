Augenstein erzählt, dass die Hansestadt einst Vorreiter bei den Paternostern war. Um 1900 habe es weit mehr als 100 davon gegeben - wohingegen etwa in Berlin bis in die 20er Jahre wegen eines Verbots der Baupolizei keiner dieser Personenaufzüge eingebaut werden durfte. Heute sind in Deutschland noch rund 200 der 1875 in London erfundenen Paternoster in Betrieb. In Hamburg haben sehenswerte Exemplare auch im Slomanhaus am Hafen und in der Finanzbehörde am Gänsemarkt überlebt.