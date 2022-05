Auf der Flucht vor der Polizei ist in den Niederlanden ein 43-jĂ€hriger Autofahrer ums Leben gekommen. Eine 61-jĂ€hrige Frau erlitt schwere Verletzungen, als des Auto des FlĂŒchtenden am spĂ€ten Freitagabend in Emmen gegen ihren Wagen prallte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.