Damit hat der Musiker einen Weltrekord in der Disziplin "Meiste Drumstick-Umdrehungen in einer Minute" geschafft. Das Rekord-Institut f├╝r Deutschland (RID) hat dem Schlagzeuger des Hamburger Rockabilly-Trios Biggs B. Sonic diese Bestleistung beglaubigt. Am Montagabend bekam er in Hamburg eine entsprechende Urkunde.