Absurder Clip aus den sozialen Medien: Ein bekannter Moskauer Sch├Ânheitschirurg wirbt mit einem Model f├╝r seine neuesten Brustimplantate. Beide preisen einen angeblichen Clou an.

Dieses Video ist ganz offensichtlich kein Fake: Aufmerksame Beobachter in den sozialen Medien sind auf einen skurrilen Werbeclip aus Russland gesto├čen. Darin bewirbt ein Mann speziell gestaltete Brustimplantate mit dem Namen "Rosgrud" und preist die besondere Glasur der in Camouflage oder den Farben der russischen Flagge angefertigten Modelle.

Diese seien "n├Ąher an den Herzen ÔÇô buchst├Ąblich und im ├╝bertragenen Sinne", zudem f├╝r Mutterlandsliebende und alle, "die mehr m├Âchten als einen Aufkleber auf dem Auto oder ein Tattoo auf ihrer Schulter". Sp├Ąter im Clip taucht ein Model auf, das die Exklusivit├Ąt der Brustimplantate lobt. Sie k├Ânne ja nicht immer eine Flagge mit sich tragen und f├╝hle sich patriotisch ÔÇô selbst, wenn sie keine Kleidung trage. "Es ist ein fantastisches Gef├╝hl, wenn du die Flagge deines Landes buchst├Ąblich unter deinem Herzen tr├Ągst", so die junge Frau in dem Clip.