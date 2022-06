Bison schleudert Frau etwa drei Meter in die Luft

Washington (dpa) - Eine 25-J├Ąhrige ist im Yellowstone Nationalpark in den USA von einem Bison aufs Horn genommen und in die Luft geschleudert worden. Die Frau habe sich dem Tier am Montag bis auf wenige Meter gen├Ąhert, teilte der Parkbetreiber mit.