Ein Kind ist am Donnerstag leblos in einem Stall auf dem elterlichen Anwesen in Feldkirchen-Westerham gefunden worden. Es sei dann im Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher des Polizeipr├Ąsidiums Oberbayern S├╝d. "Es deutet alles darauf hin, dass eine Kuh in dem Stall wohl die schweren Verletzungen verursacht hat."