Saarbr├╝cken (dpa) - Der Sch├╝tze, der am Freitag in Saarbr├╝cker Stadtteil Klarenthal f├╝r einen Gro├čeinsatz der Polizei gesorgt hatte, ist tot in seiner Wohnung entdeckt worden.

Der 67-J├Ąhrige wurde bei einem Polizeizugriff gefunden, nachdem er sich ├╝ber Stunden verschanzt hatte. Dies teilte die Polizei in Saarbr├╝cken am Nachmittag mit.

Zun├Ąchst hatte die Polizei auch erkl├Ąrt, dass eine weitere Beamtin durch umherfliegende Glassplitter verletzt worden sei. Am Nachmittag hie├č es, nach neueren Erkenntnissen sei dies nicht so gewesen. Der mutma├čliche Sch├╝tze habe sich nach der Schussabgabe in seiner Wohnung verbarrikadiert und anschlie├čend gezielt auf die Absperrung und auf Fahrzeuge der Polizei geschossen, die am Vormittag zum Gro├čeinsatz eintraf.