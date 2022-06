Aktualisiert am 03.06.2022 - 12:26 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Saarbr├╝cken (dpa) - Ein Polizist ist bei einem Einsatz in Saarbr├╝cken-Klarenthal angeschossen und verletzt worden. Er werde im Krankenhaus behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei in Saarbr├╝cken mit.