Aktualisiert am 04.06.2022 - 15:38 Uhr

LĂŒdenscheid (dpa) - Zwei Wochen nach einem tödlichen Schuss bei der Kirmes in LĂŒdenscheid (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei eine Wohnung durchsucht und eine Person vorlĂ€ufig festgenommen.

An dem Durchsuchungseinsatz am Samstagvormittag in LĂŒdenscheid seien SEK-Beamte beteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die vorlĂ€ufige Festnahme betreffe einen MinderjĂ€hrigen.