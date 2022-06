Die Coldiretti-Experten f├╝hrten den Anstieg darauf zur├╝ck, dass die rund 39.000 Eisdielen in Italien mehr f├╝r Energie, Milch, Zucker und Eier ausgaben, was auch am russischen Angriffskrieges in der Ukraine liege. 2021 wuchs der italienische Eis-Markt laut Coldiretti um 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verband hofft, dass sich der Trend mit den wiederkehrenden Touristen nach den schwierigen Corona-Saisons in diesem Jahr fortsetzt.