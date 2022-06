Ein Motorradfahrer ist bei einer Fahrt auf der Nordschleife des N├╝rburgrings in der Eifel t├Âdlich verungl├╝ckt. Der 54-J├Ąhrige habe am Pfingstmontag im Rahmen der dortigen Touristenfahrten auf dem Streckenabschnitt "Kallenhard" bei Posten 111 die Kontrolle ├╝ber seine Maschine verloren, teilte die Polizei am Abend mit.