Aktualisiert am 07.06.2022 - 18:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Frau stirbt nach Polizeikontrolle in Paris: Justiz ermittelt

Die Untersuchungen drehen sich unter anderem um den Vorwurf vors├Ątzlicher Gewaltanwendung, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Frau war von einem Schuss in den Kopf getroffen worden und ihren lebensgef├Ąhrlichen Verletzungen erlegen.

Am Samstag hatten Beamte ein Auto im Pariser Norden kontrollieren wollen. Dieses hielt trotz mehrfacher Aufforderung nicht an. Zur Verst├Ąrkung gerufene Beamte schossen auf den Wagen und verletzten den Fahrer und die Beifahrerin lebensgef├Ąhrlich. Das Auto kam erst bei einem Unfall mit einem weiteren Wagen zum Stehen. Gegen den Fahrer, der nicht mehr in Lebensgefahr schwebt, laufen Untersuchungen wegen Fahrt unter Drogen und ohne F├╝hrerschein.